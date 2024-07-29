Selin 105 gündür kayıp: Özel ekip kuruldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesinin evinden babasına gittiğini söyleyerek çıkan 22 yaşındaki Selin Öztürk'ten 105 gündür haber alınamıyor. Cinayet şüphesiyle devam eden soruşturma kapsamında, Selin'in bulunması için özel ekip kuruldu. Polis, incelemesini sürdürüyor.

Selin 105 gündür kayıp: Özel ekip kuruldu
Selin 105 gündür kayıp: Özel ekip kuruldu - 1

'nın Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk (22), 16 Nisan'da "Babama gidiyorum, duş alıp geleceğim." diyerek evden çıktı.

Eve dönmeyen kızına ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Karalar'ın başvurusu üzerine polis ekipleri Selin Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı.

Sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Polis, Selin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali soruşturmayı derinleştirdi.

105 gündür hiçbir izine rastlanılmayan Selin Öztürk için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Şüpheli kişilerin ifadesine başvuran ekip, çalışmasını derinlemesine sürdürüyor.

Anne Yeliz Karalar ise o günden itibaren haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini, zaman geçtikçe umutlarının tükendiğini söyledi.

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