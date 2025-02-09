Selin Dilmaç kimdir, neden tutuklandı?

Tutuklanma haberinin ardından birçok kişi Selin Dilmaç hakkında araştırmalara başladı. İşte, Selin Dilmaç hakkında bilgiler...



SELİN DİLMAÇ KİMDİR?



29 yaşındaki Selin Dilmaç, İstanbul’daki bazı programlarda komedyen olarak sahne alıyor.



Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç’ın bir performansında, Beyoğlu’nda 13 Kasım 2022’de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi’ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.



Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç’ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.