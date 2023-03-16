Selin vurduğu Balıkgöl'e ne olacak?

Sel Şanlıurfa'nın simgesi balıklıgölü vurdu.

Balıklıgöl yerleşkesinin çevresindeki tarihi yapılar selde zarar gördü. Selin sürüklediği çamur birikintisi hem göle hem de Halilurrahman Camisi'nin bazı bölümlerine doldu.

GAP Balıkçılık Yüksek Mühendisi Mahmut Yüksel, daha önceki yıllarda yine sel felaketi olduğunu ve çamurlu su tabakalarının geldiğini hatırlattı.

Balıkların kendini korumaya alacak uygun yerler bulabildiğini ifade eden Yüksel, "Şu anki görüntü kötü gibi görünse de balıklar üzerinde olumsuz etki bırakacağını sanmıyorum. Kaldı ki şu ana kadar ölen bir balık olayın rastlanmadı." dedi.

