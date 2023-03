Sellerin nedeni iklim değişikliği mi ? | Prof. Dr. Kurnaz: Sel felaketleri daha da şiddetlenecek

"BU YAĞIŞLAR HİÇBİR YERİ BESLEMİYOR, TOPRAĞI ALIP GÖTÜRÜYOR"



Bir gecede yağan 150 kilogram yağmurun toprağa zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İstanbul'da şu ana kadar yağış 1 kilogramın altında. Düşünün bir gecede yaklaşık 150 kilogram yağış buraya düşmüş olsa, bu bir afettir. Bu İstanbul, Şanlıurfa, New York için de bir afettir. Biz senelerdir bunun geleceğini söylüyoruz. Daha da kötü olacağını söylüyoruz." dedi.



"İklim krizi bu tür yağışları, daha sık görülür daha şiddetli olur hale getirecek. Bu yağışın kimseye bir faydası yok. Bizim istediğimiz yağış, (dün) İstanbul'da olan yağış. Bu şekilde İstanbul'daki gibi sakince 10 gün yağsın, bu toprağı, yeraltı sularını besliyor." diye konuşan Kurnaz şöyle devam etti:



"150 kilogram yağış bir gecede yağacak olursa o hiçbir yeri beslemiyor. Üstüne bir de erozyonla toprağı alıp götürüyor. Burada o kadar yağış olduğunda, denizlere gidiyor. Bizim işimize yaramıyor. Yağışın uzun süreli ve hafif olanı makbuldür. Bu konuşmayı bir daha yapacağız. Gelecek sene, ilkbahar ve sonbaharda yine konuşuyor olacağız. Artık bu yeni gerçeğimiz. Buna hazırlıklı olmalıyız. Şimdiye kadar İstanbul'da, Esenyurt'ta böylesi bir sel 10 yılda bir oluyorsa artık 3 yılda bir olacak."



"SEL FELAKETLERİ DAHA DA ŞİDDETLENECEK"



Sel felaketlerinin daha çok şiddetleneceğini belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, acilen yapılması gereken şeyin can kaybını sıfıra indirmek olduğunu söyledi.



"Onun için insanlara cep telefonlarından anlık uyarı gelmesi lazım. Bu uyarı meteorolojinin yaptığı gibi turuncu uyarılar değil, tehlikeli olayların olabileceği yerlerdeki insanlara 'Oradan kaçın' denmesi gerekiyor." diyerek yapılması gerekenleri sıralayan Kurnaz, "Türkiye'de su basma seviyesi diyeceğimiz, bodrum katı olan yerlerde ikamet etmek yasak. Sel felaketlerinin hepsi devam edecek ve daha da şiddetlenecek. Bu gördüklerimiz daha çok azı. Her yer tehlikeli." dedi.

