Sellerin nedeni iklim değişikliği mi ? | Prof. Dr. Kurnaz: Sel felaketleri daha da şiddetlenecek

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin, iklim değişikliğinin etkileri olduğu belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sel felaketlerinin şiddetini artırarak daha sık görüleceğini, 10 yılda değil 3 yılda bir görüleceğini ifade etti.

İklim değişikliğinin etkilerinin görülmeye başladığını dile getiren Kurnaz, bu tür yağışların 3-5 yılda bir görülebileceğini söyledi.

"20 SENEDE BİR GÖRÜLECEK"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim krizi, doğada yaşadığımız her türlü iklim olayını daha şiddetli, daha uzun süreli ve daha geniş alanlarda görülür hale getireceğini ifade etti. Kurnaz, "Yağıştan bahsediyorsak, daha kısa, şiddetli, yoğun yağış, daha sıklıkla ve çok yerde görülecek. İki sene önce bunu Bozkurt'ta gördük. 2 bin 500 yılda bir düşecek yağış miktarı, Bozkurt'ta oldu." dedi.

Bundan sonra iklim değişikliğiyle birlikte, 2 bin 500 senede bir görülecek yağış, 20 senede bir görüleceğini dile getiren Kurnaz, "Şanlıurfa için de geçerli bir durum. Epey zamandır bu kadar şiddetli yağış görmüş müydük, hayır. Bir daha ne zaman görürüz, 50 sene sonra diyemiyoruz. Muhtemelen 3-5 senede bir böyle yağış göreceğiz. Senede 4-5 defa kar yağardı artık yağmıyor ve yağmayacak. İşte iklim değişikliği dediğimiz bu" diye konuştu.