Selma Aliye Kavaf kimdir? İşte Selma Aliye Kavaf'ın biyografisi

DEVA Partisi’nden istifa eden Selma Aliye Kavaf, CHP’ye katıldı. Kavaf, “CHP çatısı altında olmamın nedeni özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve adalet arayışıdır.” dedi İşte, Selma Aliye Kavaf hakkında bilgiler...



SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?



Selma Aliye Kavaf, 1962 yılında Denizli’de doğdu.



Denizli Lisesi`ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sonra 1991 yılına kadar özel dershanelerde öğretmenlik yaptı. 1991-2002 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğretmenlik yaptı.



2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi.



2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. Yasama döneminde TBMM Peru dostluk gurubu başkanlığı ve Sağlık Komisyonu Sözcülüğü görevlerini üstlendi.



2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi.



Görev süresi boyunca Kongo – Ürdün – Arnavutluk Karma Ekonomik Konsey Başkanlığı görevini yerine getirdi.



Bakanlık görevi sonrasında siyasete ara verdi. Ardından 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde tezli yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans programının sonrasında 2015 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde Doktora programına başladı.



9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.



Orta düzeyde İngilizce bilen Selma Aliye Kavaf evli ve 1 çocuk annesidir.



