Selver eşi tarafından av tüfeğiyle katledildi

06.04.2026 16:38

DHA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Selver Sanlı, tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Çanakkale'de kadın cinayeti yaşandı.

 

Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde Selver Sanlı ve eşi araında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

 

Tartışma sırasında Ş.Sanlı, evde bulunan tüfekle Selver Sanlı'ya ateş etti. 

 

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selver Sanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı, gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

