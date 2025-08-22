Şemdinli'de orman yangını

Kayalar köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana yayıldı.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ağaçlar zarar gördü.



Kaymakam Yunus Emre Akpınar'ın incelemelerde bulunduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.