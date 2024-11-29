Semih İsa Çamurtaş kimdir?

1977 Manisa Akhisar doğumlu olan Çamurtaş, ilk, orta, lise tahsilini Akhisar'da okuduktan sonra yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Vatani görevini asteğmen olarak Yüksekova'da tamamladı.



Uzun yıllar çeşiti il ve ilçelerde cumhuriyet savcısı olarak görev aldı.



2014 yılında Muğla Milas'ta görevli iken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kurul Müfettişliği’ne atandı.



2019'da HSK Teftiş Kurulu Başkanlığında beş yıllık hizmet süresini doldurup, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi olarak atandı.



29 Kasım 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu üyesi olarak atandı.

