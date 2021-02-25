Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'taki cinayetin ardından olayda kullandığı hafif ticari aracı ve tüfeği Salihli'de yol kenarında bırakarak kaçan cinayet zanlısı Y.K'nin (43) Kula ilçesine geldiğini belirledi.



Zanlıyı takibe alan ekipler, Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde saklanmak amacıyla yer aradığı tespit edilen şüpheliyi operasyonla yakaladı.



Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Kula Devlet Hastanesine götürüldü.



OLAY



23 Şubat'ta Salihli'de çalıştığı tavuk eti işleme fabrikasına gitmek için Şehitler Mahallesi'ndeki durakta servis beklemeye başlayan Semiha Peker'e (33) durağa yaklaşan 45 EL 605 plakalı araçtan tüfekle ateş edilmiş, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Bir çocuk annesi Semiha Peker'in cenazesi, doğum günü olan 24 Şubat'ta toprağa verilmişti.