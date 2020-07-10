Semiha Yıldırım'a hakaret paylaşımı (Siyasilerden sert tepki)

Son günlerde siyasilerin aile fertlerini hedef alan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer hedefte AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım vardı. Semiha Yıldırım'a yönelik sosyal medya paylaşımına siyasilerden sert tepki geldi. Paylaşımın sahibi gözaltına alndı.



Semiha Yıldırım'a yönelik paylaşımlara tepki gösterenlerin başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vardı.



Sosyal medyadan Yıldırım'a yönelik paylaşımları kınayan Oktay, "İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.' ifadesini kullandı.



Paylaşımlara AK Parti'den de tepki gecikmedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi. Sayın Semiha Yıldırım’a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Tepki çeken paylaşım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da gündemindeydi..



Selçuk, "Sarfedilen seviyesiz sözler, kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi..



PAYLAŞIMIN YAPILDIĞI HESABIN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Bu arada Semiha Yıldırım'a yönelik tepki çeken paylaşımların yapıldığı hesabın sahibi Levent Özeren hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.



Bursa'da gözaltına alınan Özeren'in ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü.



Sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yapan zanlı , söz konusu paylaşımı yaptığını hatırlamadığını, o dönemde bir süreliğine sosyal medya hesabının ele geçirildiğini ve Yıldırım çiftinden özür dilediğini belirtti.



Özeren bir süreliğine İYİ Parti'de siyaset yapmıştı.

