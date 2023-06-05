Semra Dinçer kimdir? CHP MYK üyesi Semra Dinçer kaç yaşında ve nereli?

Semra Dinçer, sosyal medya ve arama motorlarında en çok merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK üyesi olan Semra Dinçer, Doğa Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Peki, Semra Dinçer kimdir? CHP MYK üyesi Semra Dinçer kaç yaşında ve nereli?

Semra Dinçer kimdir? CHP MYK üyesi Semra Dinçer kaç yaşında ve nereli?

Semra Dinçer, 1966 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar inşaat ve turizm sektöründe yönetici olarak çalıştı.

2007 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören ilçe örgütünde aktif olarak görev yaptı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önce partinin gerçekleştirmiş olduğu ön seçimde Ankara ikinci bölgeden 5. sıradan Milletvekili Adayı olarak seçildi.

Semra Dinçer son MYK'sında Doğa Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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