Semra Dinçer kimdir? CHP MYK üyesi Semra Dinçer kaç yaşında ve nereli?

Semra Dinçer, 1966 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar inşaat ve turizm sektöründe yönetici olarak çalıştı.



2007 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören ilçe örgütünde aktif olarak görev yaptı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önce partinin gerçekleştirmiş olduğu ön seçimde Ankara ikinci bölgeden 5. sıradan Milletvekili Adayı olarak seçildi.



Semra Dinçer son CHP MYK'sında Doğa Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.