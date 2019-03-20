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İznik'te semt pazarında satılan hazır mezarlar yoğun ilgi görüyor.



Yalovalı bir firma ürettiği kullanıma hazır mezarları, Bursa'nın iznik ilçesindeki semt pazarında satışa sundu.

Tanesi 400 liraya satılan hazır mezarlar görenleri şaşırttı. Hazır mezarlardan almak istemeyen bazı vatandaşlar kamyonetin üzerine çıkıp mezarların içerisine girerek fotoğraf çektirdi.

İşletme sahibi Ziya İbil, "İznik'in pazarına gelme sebebimiz civardaki, köylü vatandaşlarda pazara geliyor, hem onlara hem de ilçe halkına hitap etmek için buradayız" dedi.

Satılık mezarlara genelde espri amaçlı yaklaşıldığını söyleyen İbil, şöyle devam etti:



"Standımız gelenlerin kimisi komedi amaçlı bakıyor. Kimisi de ihtiyaçtan bakıyor. Genel de espri yapanlar oluyor. Bu benim boyuma küçük gelir. Ben buna sığmam. Cennet garantili mi" diyorlar. Genel anlamda ise gençler öz çekim yapıp sosyal medyada paylaşıyor. Fiyatı da çok uygun 400 TL ihtiyaç sahipleri sebeplensin istedik."