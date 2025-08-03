Semtin 25 yıllık kuyumcusu sırra kadem bastı: "Vurgunun boyutu 400 milyon lira"
Küçükçekmece'de 25 yıldır kuyumculuk yapan kişi, iddiaya göre bütün altınları aldıktan sonra kepenkleri kapatıp ortadan kayboldu.
Küçükçekmece'de 25 yıldır kuyumculuk yapan bir kişi ortadan kayboldu, altınlarını kaptırdıklarını öne süren müşteriler şikayetçi oldu.
Mevlana Mahallesi'ndeki Sefa Caddesi'nde 25 yıldır kuyumculuk yapan esnaf Hakan G. iddiaya göre, 31 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde iş yerindeki bütün altınları aldı ardından da iş yerinin kepenklerini kapatarak ortadan kayboldu.
Bir sonraki gün kuyumcu dükkanın önüne gelen müşteriler, kuyumcuya ulaşamayınca polise başvurdu.
Müşterilerini milyonlarca lira dolandıran kuyumcu, kimisine ayarı farklı altın satarken kimisine sahte altın sattı.
Polis her yerde şüpheli kuyumcuyu ararken, geride kalan mağdurlar ise altınlarını istiyor.
"ZİNCİR SAHTEYMİŞ"
Mağdur Semra Mutlu, "25 yıldır burada kuyumcuydu, güveniyorduk. Sürekli alışveriş yapıyorduk." dedi.
Kuyumcudan dört ay önce 130 bin liraya altın zincir aldığını anlatan Mutlu, "Bugün yarın sabah akşam diyerek dört ay boyunca erteledi. İki gün oldu kaçmış gitmiş. Daha önce de altın aldık onlar da sahte mi değil mi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kuyumcunun Bulgaristan'a kaçtığının iddia edildiğini anlatan Mutlu, şöyle devam etti:
"Burada birçok kişi mağduruz. Bir tane zincir verdi bana, 'Bunu tak şimdilik' dedi. İnsanların tavsiyesi üzerine gidip başka bir kuyumcuda baktırdım, sahteymiş. Suya batırılmış. Kuyumcuda sordum ben, 130 bin lira dediler. Çok mağduruz."
"VURGUNUN BOYUTU 400 MİLYON LİRA"
Bir diğer mağdur Adem Kara ise vurgunun boyutlarının 400 milyon lirayı bulduğunu söyledi.
Kara, "Hakan ağabeyi önceden tanıyorduk, yıllardır alışveriş yapıyorduk. Annem bileziklerini buraya verdiğinde 20 gün boyunca annem oyalamış bugün yarın diyerek. Bir gün öncesinde de annem tekrar buraya geliyor, altınlarının nerede olduğunu soruyor. O da anneme cevap olarak dükkanın alev aldığını neredeyse binanın yanacağını söylemiş." diye konuştu.
"GÖSTERİŞ YAPARAK İNSANLARI KANDIRDI"
Mahalle sakini Yılmaz Karafırtınalar ise "Özel araçlara binip gösteriş yaparak insanları kandırdı. İnsanların parasını alıp kaçmış." şeklinde konuştu.
Mahallede birçok mağdur olduğunu anlatan Yılmaz, "İnsanlar bekliyor, arayış içerisindeler. Dükkan şu anda kepenkleri kendisi kapatıp gitmiş. İnsanlar buranın kapalı olduğunu görünce uyanmaya başladı. İnsanlar uyandıktan sonra tabii iş işten geçti." dedi.
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