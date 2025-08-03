Semtin 25 yıllık kuyumcusu sırra kadem bastı: "Vurgunun boyutu 400 milyon lira"

Kuyumcudan dört ay önce 130 bin liraya altın zincir aldığını anlatan Mutlu, "Bugün yarın sabah akşam diyerek dört ay boyunca erteledi. İki gün oldu kaçmış gitmiş. Daha önce de altın aldık onlar da sahte mi değil mi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuyumcunun Bulgaristan'a kaçtığının iddia edildiğini anlatan Mutlu, şöyle devam etti:

"Burada birçok kişi mağduruz. Bir tane zincir verdi bana, 'Bunu tak şimdilik' dedi. İnsanların tavsiyesi üzerine gidip başka bir kuyumcuda baktırdım, sahteymiş. Suya batırılmış. Kuyumcuda sordum ben, 130 bin lira dediler. Çok mağduruz."

"VURGUNUN BOYUTU 400 MİLYON LİRA"

Bir diğer mağdur Adem Kara ise vurgunun boyutlarının 400 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Kara, "Hakan ağabeyi önceden tanıyorduk, yıllardır alışveriş yapıyorduk. Annem bileziklerini buraya verdiğinde 20 gün boyunca annem oyalamış bugün yarın diyerek. Bir gün öncesinde de annem tekrar buraya geliyor, altınlarının nerede olduğunu soruyor. O da anneme cevap olarak dükkanın alev aldığını neredeyse binanın yanacağını söylemiş." diye konuştu.