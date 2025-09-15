Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem hakkında karar
Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçe gösterilip gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Kızılcık Şerbeti
- Gözaltı
- Soruşturma