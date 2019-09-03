"Sende büyü var" deyip 28 bin TL'lik altınla kayıplara karıştılar

Farklı farklı yöntemler kullanan dolandırıcılar, Karabük'te "Sizde büyü var" yalanıyla yine vatandaşları kandırdı.



29 Ağustos günü Karabük Cumayanı Köyü'nde meydana gelen olayda ellerinde tespih dolu poşetlerle gezen 2 kadın, Saliha Karakuş'un evine geldi. Kadınlardan biri evin çevresinde gözcülük yaparken diğeri ise Kimsesiz çocuklara yardım için tespih topladıklarını söylediği Saliha Karakuş'tan tespih istedi.



Saliha Karakuş'un tespih verdiği kadın eve girip, sizde büyü var diyerek Karakuş'u büyüyü bozmak için ikna etti.

Kadın, büyüyü bozmak için altınları isterken, altınları alarak evden ayrıldı. Jandarma ekipleri köydeki güvenlik kamerasına yansıyan kimliği belirsiz 2 kadını yakalamak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Saliha Karakuş kendisine büyü yapıldığının söylendiğini belirterek, ''2 tane tespih verdim. 'Beni eve buyur etmiyor musunuz' dedi. Evin içine girdi. 'Sana büyü yapmışlar, onu çözeceğim. Bir ip getir' dedi. İpi paramparça etti, 'Dilek tut' dedi. Ben de, 'Allah'ım umre nasip etsin' dedim.

'YÜKLÜ PARAN VAR, BİZE GETİR'

Eşimin, oğlumun ve benim iç çamaşırlarımı, bohçanın içine koydu. 'Yüklü paran var, getir' dedi. Ben de 'yok' deyince 'Altının var' dedi. Ben de altınlarımı getirdim. Kolumdaki bilezikleri, kulağımdaki küpelerimi bohçanın içine koydum.

Yanımdaki arkadaşımla bana arkamıza dönmemizi istedi. Üzerime üfleyip büyü yapıyor. Kapıyı kilitleyip yarım saat sonra aç dedi. Akaryakıt istasyonuna kadar gittik. Eve geldim ki altınlar yok. Jandarmaya durumu bildirdik. Gittikleri otomobili tespit ettiler.

28 bin TL değerindeki altınlarım gittim. Altınlarımı geri getirsinler. Hiçbir şey yiyemiyorum. Akciğer hastasıyım. 5 senedir tedavi görüyorum. Onlardan şikayetçi bile olmayacağım" dedi.

'BENİ OĞLUM KURTARDI'

Aynı şekilde dolandırılmaya çalışan Ümran Misoğlu (47) ise ''Önce bana geldiler. 'Tespih istiyoruz, bağış yapacağız' dediler. 2 tespih verdim. Arkamdan eve geldiler. Büyü yapıyorlar. Tam bileziği çıkardım, yere koydum. Küçük oğlum Beytullah gelip 'Bunlar hırsız' dedi. Oğlum beni kurtardı'' diye konuştu.