Senden Önce dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? (Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu)

Dizide Alp Navruz “Hakan” karakterine, Sinem Ünsal “Merve” karakterine, Nilperi Şahinkaya ise “Sahra” karakterine hayat verecek. Üçlüye kadroda Tansel Öngel, Altan Erkekli, Nalan Kuruçim, Taha Ünal, Uğur Biçer, Uğur Uzunel ve Işıl Dayıoğlu eşlik edecek.

SENDEN ÖNCE NEREDE ÇEKİLİYOR?



Senden Önce dizisi Şile ve Balat başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekiliyor.



SENDEN ÖNCE KONUSU

Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve’yle bir süredir problemler yaşamaktadır. İlk zamanlar tanıdığı, sevdiği kadın değildir artık Merve. Tam da bu süreçte tanışır Sahra’yla Hakan... Karısı ne denli uzak ve ilgisizse, Sahra o denli alakadar ve ısrarcıdır.Merve ve Hakan ikilisi hayatlarına Sahra girdikten sonra birbirlerine olan sevgileri, sırları ve sadakatiyle sınanacaktır. Ama aşkın sınavı diğerlerinden farklıdır; bilen değil, yanan kazanır.Bilindik bir kıssa vardır; dostluk ve aşk yolda karşılaşır ve “senden kalanları temizlemek benim işim” der dostluk aşka. Fakat bu hikayede durum farklıdır. Merve, dostlukla kirlettiği geçmişini, aşkla temize çekmeye çalışacaktır.