Senden Önce'nin yayın tarihi belli oldu (Senden Önce dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan Senden Önce ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Salı akşamları yayımlanacak dizinin ilk bölümü 13 Şubat Salı akşamı yayımlanacak.



SENDEN ÖNCE OYUNCU KADROSU

Senden Önce’nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.