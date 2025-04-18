Sendikaların 1 Mayıs kararı belli oldu

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl İstanbul Kadıköy'de kutlanacak.

DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği temsilcileri kararlarını açıklamak için Beşiktaş'ta toplandı.

Sendikaların isteği Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamaktı. Ancak İstanbul Valiliği bu talebi kabul etmedi.

Sendikalar 1 Mayıs'ın Kadıköy Meydanı'nda kutlanacağını açıkladı, vatandaşları Kadıköy'e davet etti.