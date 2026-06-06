Şengül Gezer'in acı dolu hikayesi: 1'i bebek 4 evladı ve eşini kaybetti

“OĞLUMUN BULUNMASINA KURBAN ADAMIŞTIM”

Çığda ölen oğlunun bulunması için kurban adadığını ifade eden Gezer, "Evlat acısını Allah kimsenin başına vermesin. Aç kalsın, susuz kalsın, kapıda dilensin, taşısın, toplasın, toprağı yesin de evlat acısını çekmesin. Allah’a çok şükür ki onu karların altından oradan aldılar, bana teslim ettiler. Getirdik cenazeyi, bir gece de evde sakladım. Cenazesi bulunsun diye kurban adak etmiştim, onu da yurda verdim, kestirdim; helali hoş olsun. Ben çocuklarımı o kadar severdim ki; şimdi bir yere gidemiyorum." dedi.