"Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen eniştesini vurdu

Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde Şeyhmus Başçı, kendisine "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen ve bu nedenle husumet beslediği eniştesi Murat E.'nin bakkal dükkanına gitti.



Yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyerek dükkana giren Şeyhmus Başçı, tabanca ile karnından vurduğu eniştesi Murat E.'yi yaraladı.