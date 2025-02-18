"Seni yerim maşallahın var" sözleriyle tacize 12 bin 500 lira ceza

Kadına tacize para cezası verildi.



Mamak ilçesinde geçen yıl 11 Haziran'da sabah saatlerinde Mehmet A., otomobiliyle yanına yaklaştığı caddede yürüyen E.O.G.'ye "Seni yerim, maşallahın var" diyerek tacizde bulundu.

E.O.G, Mehmet A. hakkında şikayette bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak, Mehmet A. hakkında "Cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde; sanık, belirtilen tarih ve saatte aracının olay yerinde olduğunu ancak kimseyi taciz etmediğini ileri sürdü.



SANIĞIN FOTOĞRAFINI DELİL OLARAK SUNDU



Ankara 71'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Mehmet A., hakim karşısına çıktı.



Müşteki E.O.G. ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Sanık, savcılıktaki savunmasını değiştirerek aracı kendisinin değil Anıl isimli bir başka arkadaşının kullandığını, kendisinin de aracın yan koltuğunda oturduğunu iddia ederek suçlamayı reddetti.



E.O.G. ise bunun üzerine olay sırasında şikayetçi olmak için çektiği fotoğrafı mahkemeye sundu. Fotoğrafta aracın şoför koltuğunda sanığın oturduğu, yanında başka bir kişinin bulunmadığı kayıtlara geçirildi.



"ÖZÜR DİLEDİM"



Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak sanığın 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Son sözü sorulan sanık, o olaydan sonra başka bir suç nedeniyle ayağına elektronik kelepçe takıldığını söyleyerek, "Özür dilerim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa "Cinsel taciz" suçundan takdiri indirimi uygulayarak 12 bin 500 TL adli para cezası verdi.

