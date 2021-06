Şenol Güneş: Akılda kalmak istiyoruz

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;



Bu turnuvanın açılış maçında oynamak için bize gurur veriyor. Herkese sonsuz minnettarlarımızı sunuyoruz. Grubumuz zor. Her takımın ayrı özellikleri var. En genç takımla katılan takımımızı tebrik ederim



İtalya'ya Hollanda'da kaybetmiştik. Hiç kazanamadığımız maçlar var. İlk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak. Mancini, Türkiye'yi iyi biliyor, Galatasaray'da çalıştı. Turnuvaya favori olarak gelmedik ama favoriler arasına girebiliriz.



2002'de de açılış maçında oynamıştık. Yarı finalde olmuştuk. Umarım burada finale çıkarız. Kazanmak sonuçsal olabilir ama 26 oyuncumuz sorunu olmadan yarın ki maçta yer alacak. Futbol öğretici bir olaydır.



Zorlukları da var kolaylıkları da. Rakibin gücünü biliyoruz. Tecrübeli oyuncuları var. Çok başarılılar, çok güçlüler. İtalya'nın dünya arenasındaki yerini biliyoruz. Futbol kültürü var. Biz de futbolu seviyoruz. Teknik, taktik olarak yarın ki maç zorlu olacak. Oyuncularımdan kendi yeteneklerini sahada görmek istiyorum. Maç bittiği zaman alacağımız puanların sevincini yaşamak istiyorum.



Benim için de oyuncularım için de ülke için de önemli maç. Herkes için önemli. Sportif başarıyı kovalarken fair-play'i, ülke tanıtımını unutmayacağız. Güzel alacağımız sonuç bizi mutlu edecek. İtalya'da oynayan oyuncularımızın bizim için avantaj ama tek başına anlam ifade etmez. Bütün oyuncular bu maça heyecanla hazırlar. Bu atmosferi sindirebilen yarın avantajlı olacak. Bütün oyuncuların takım halinde oynamasını bekliyorum. İtalya'nın kazandığı maçlara bakınca ne kadar disiplinli olduklarını görüyoruz. Dikkatimizi bir an kaybedince rakip bunu değerlendirebilir. Bu şansı kaçırmak istemiyoruz. Akılda kalmak istiyoruz. Futbolumuzla iz bırakmak istiyoruz. Kazansak da kaybetsek de 2 maç daha var.



Daha önce yapmadığımızı yapmamız lazım. 2002'den sonra başarılı turnuvalar geçerdik. Kulüpler bazında zaman zaman başarılı sonuçlar aldık. Üst organizasyonlara katılmak istiyoruz. Yarınları kurmadan, geleceği planlamadan başarı bekleyemeyiz. Kamp çok hızlı geçti. Burada şampiyon olsak bile, elensek de aynı şeyi söyleyeceğim. Bu grubun 5-10 sene daha buralarda olacağını düşünüyorum. Yeni gelecek oyuncular bu nesillere bakarak kendilerini daha iyi hazırlayacaklardır. Bugün İtalya'da da İngiltere'de de bunu göreceksiniz. Bunun için yatırım yapmak gerekiyor. Maddi ve manevi kazançlar için yarın ki maç çok önemli. Alacağımız sonuçlar kadar oyunumuz çok önemli.



Turnuvalar ayrıdır. Dünya Kupası'nda da oraya hiç katılmayan oyuncularla gittik. Durarak tecrübe olmuyor. Birlikte Dünya Kupası'na katıldık, tek başıma değil. Ufak tefek farklılıklar olsa da bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuların biraz üstüne gidebiliriz. Doğruları sürdürülebilir yaptığımızda başarabiliriz. Her oyuncumuzun hazır olduğunu biliyorum. İdeal karolarını sahaya sürecekler. Güzel, keyifli maç olmasını bekliyorum. İki takımın birbirlerini zorlayarak, bol gollü bir karşılaşma bekliyorum.



Azerbaycan için konuşmak doğru değil. Burada ev sahibine bağımlıyız. Deplasmana geldiğimizi hissediyoruz. Azerbaycan'a gittiğimizde de rakipler deplasmanda hissedecek. İtalya'nın dengesini bozup gol atabilirsek bize artısı olacak. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu zamana kadar hayal ettiklerimizi yarın gerçekleştirmeye çalışacağız. Güzel bir açılış olsun. İnşallah turnuvayı taşırız. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak.