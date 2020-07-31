Şentop: Bayramlaşmada maske ve mesafe kurallarına uyalım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Ayasofya’daki bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Şentop, “Bu bayramı bizim açımızdan farklı kılan bir husus Ayafosya’nın ibadete açılmasıdır. Geçen hafta ilk Cuma namazını bugün de ilk bayram namazını eda ettik. Tarihimizdeki dönüm noktalarından biri olmuştur. Salgın süreci malum bitmedi daha devam ediyor. Bayramlaşmalarımızda temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet edelim. Bu konudaki ikazlara dikkat etmelerini vatandaşlardan rica ediyorum” dedi.



“Akdeniz’e en büyük sınırı olan Türkiye. Doğu Akdenizle alakası olmayan başta Fransa olmak üzere söz söylemesi doğru değil. Türkiye buradaki uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerini kullanmakta kararlıdır”