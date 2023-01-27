Şentop: Hukuken tereddüt yok Meclis'in karar almasına gerek yok

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6'lı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin açıklamasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.

Seçimlerin yenilenmesinde kararını Cumhurbaşkanı'nın vermesi durumunda yeniden aday olamayacağı yönündeki altılı masa bildirisine ilişkin Şentop, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim süreci meselesinin, masa değil, yasa ve Anayasa konusu olduğunu daha önce yaptığı açıklamalarda da belirttiğini anımsattı.

Şentop, iki defa seçilmeyle ilgili iki farklı hükmün bulunduğunu, bunlardan ilkinin 2017'de yürürlüğe girip 2018'de yürürlükten kalkan bir hüküm olduğuna işaret etti. Şentop, diğerinin Nisan 2018'de seçim takviminin başlamasıyla beraber yürürlüğe giren ve o tarihten itibaren herkese iki defa aday olma ve seçilme imkanı tanıyan hüküm olduğunu kaydetti.



Yeni hükümet sistemiyle beraber yeniden herkese iki defa seçilme imkanının tanındığının altını çizen Şentop, önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı yapanlara da bu imkanın tanındığını dile getirdi.

"101. MADDE DEĞİŞTİRİLDİ"



Önceki dönem cumhurbaşkanlığı yapanlara da bu hakkın tanındığını hatırlatan Şentop, yeni sistem ile birlikte 101. maddenin değiştirilip 101. 102. maddenin birleştirilerek yeniden yazıldığını vurguladı.

"Yeni sistem döneminden önce 2017'de; yüzde 10, yüzde 5'e indirildi. Bir de daha önce hiç olmayan 100 bin imzayla aday gösterilme eklendi." diye konuşan Şentop, "Hukukta itibar, amaçlara ve manayadır. Hukuk kavramların içeriğini değerlendirir ve ona göre karar verir." ifadelerini kullandı.

"HUKUKEN BİR TARTIŞMA YOKTUR"

2018'den bu yana bütün vatandaşlara iki defa seçilme hakkı tanındığını dile getiren Meclis Başkanı, adaylık tartışmalarına ilişkin "Hukuki bir tartışma yoktur" dedi.

Şentop "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedüre göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." açıklamasında bulundu.



"ANAYASA METNİNİ OKUYANLAR BUNU RAHATLIKLA ANLAYABİLİRLER"



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı almasıyla Meclis'in feshedileceği tartışmalarının da "saçma" olduğunu söyledi.



Türkiye'deki sistemde Meclis'in feshinin hiç olmadığına dikkati çeken Şentop, "Hukuki tabir olarak seçimlerin yenilenmesi vardır. Meclis, yeni Meclis göreve başlayana kadar görevine devam eder. Bir devamlılık ilkesi vardır bizim tarihimizde, parlamento geleneğimizde. Dolayısıyla Meclis'in feshi söz konusu değildir, seçimlerin yenilenmesi kararı alınır ve bu kararı nitelikli çoğunlukla Meclis de alabilir, cumhurbaşkanı da alabilir. Bu bir Anayasa hükmüdür." dedi.