Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır." sözlerine tepki gösterdi. Şentop, "Kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya çalışıyor" dedi.



Şentop, sorunun muhattabının kendisi değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.



Şentop, "Bu benim dile getirdiğim bir iddia değil, bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim. 0147Benden şunu talep edebilirler: Bunu Sayın Bakandan sorun, İçişleri Bakanı bunu cevaplasın, buna tevessül edin, aracı olun; bu olabilir, bu ayrı bir konu" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının eleştiri değil bir iftira olduğunu da vurgulayan Şentop, CHP Liderini elindeki bilgi ve delilleri açıklamaya davet etti.

