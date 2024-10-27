Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı

Suruç’ta 2018 seçimleri öncesinde, dönemin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında yaşanan kavgada, Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar, ayrıca milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.



Olayın ardından Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız, Celal Yıldız ve Mikail Yıldız tutuklandı.



Bu olayların ardından iki oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar, saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti başlattı.



Son celsesi 18 Ekim’de görülen davada, mahkeme heyeti tutuklu bulunan 4 sanığın tahliyesine karar verdi.



Karar sonrası Şanlıurfa Adliyesi ve Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar, nöbetini sonlandırdı.



Tahliyelerin ardından, Şenyaşar ailesi, AK Parti eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısında yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar için 6 yıl 4 ay sonra taziye çadırı kurdu.



Saldırıda babasını ve iki ağabeyini kaybettikten sonra tahliye edilen Fadıl Şenyaşar ve ailesi, Suruç’ta bir salonda taziyeleri kabul etti.