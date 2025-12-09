Serap Avcı hakkında tahliye kararı

İstanbul'da kendisine şiddet uygulayan eşi Yasin Avcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Serap Avcı, eylemin meşru savunma sınırlarında olduğu belirtilerek tahliye edildi.

Olay geçen yıl 18 Nisan günü Başakşehir ilçesinde yaşandı.

Serap Avcı, kendisine şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldürdü.

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede Serap Avcı'nın 24 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede yer verilen doktor raporunda, Avcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve morluklar olduğu anlatıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Cinayete ilişkin karar duruşması Küçükçekmece 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Avcı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Serap Avcı, "Ben, yıllardır bu adamın kahrını çekiyorum." dedi.

Olay günü eşi ile aralarında tartışma çıktığını söyleyen Avcı, "Çocuğumun psikolojisi artık kaldırmıyordu. O çok küçük. Ben olay sırasında kendimi kaybettim." dedi.

Avcı tahliyesini istedi.

Savunma yapan sanık avukatları, Serap Avcı'nın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek, sanığın beraatını ve tahliyesini talep etti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serap Avcı'nın üzerine atılı eşe karşı kasten öldürme suçundan dava açılmış ise de sanığın eyleminin meşru savunma sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti.