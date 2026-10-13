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Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

13.10.2026 14:39

Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal Medya
NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Televizyon sunucusu Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, TCK 216/2 kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımların incelendiği belirtildi.

 

Ayrıntılar geliyor…