Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
13.10.2026 14:39
Sosyal Medya
Televizyon sunucusu Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, TCK 216/2 kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımların incelendiği belirtildi.
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