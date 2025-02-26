Serap Yazıcı Özbudun hayatı hakkında | AK Parti Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun kariyeri ve yaşamı

Serap Yazıcı Özbudun, hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra 2001 yılından bu yana siyaset platformunda yer almaya başladı. 2020 yılında Gelecek Partisi'ne katıldı ve ardından 22 Şubat 2025 tarihinde ise partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.



SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?



Özbudun, 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.Henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte geçirdiği ve annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti.



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükûmetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu bir programa katıldı. 1995 yılında doktorasını tamamlayıp Hukuk Doktoru unvanını aldı.



2009’da, "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" ve "Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine" başlıklı çalışmalarıyla profesör olmaya hak kazandı.



Serap Yazıcı Özbudun, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1998'den 2012 yılına kadar Anayasa hukuku profesörü olarak görev aldı. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2001 yılında siyasi kariyerine adım attı. 1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Gelecek Partisi'ne katıldı. Yazıcı başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak görev aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya milletvekili olarak seçildi. Özbudun 22 Şubat 2025 tarihinde partisinden istifa etti. 23 Şubat 2025 tarihinde AK Parti'ye katıldı.

