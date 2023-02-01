Serbest bırakılan kedi düşmanına yakalama kararı

Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme atarken görüntülenen Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık bugün karara itiraz etmişti.

Küçükçekmece'deki savcılık itirazın ardından kedi düşmanı hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ Koyuncu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu dün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Kedi düşmanı yine sahnede - Hapis cezası yetmedi

Kedi düşmanı yine sahnede - Hapis cezası yetmedi

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Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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