Serbest bırakılmasından 6 gün sonra sevgilisini öldüren Aman Usanov tutuklandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 1 Mart'ta yaşanan olayda kendisinden şikayetçi olan Kırgızistan uyruklu sevgilisi Aıdanah Abykaliewa ile Türkmenistan uyruklu Aman Usanov arasında sözlü tartışma çıktı.

Usanov, kendisinden 6 gün önce şikayetçi olan sevgilisi Abykaliewa’yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Polis ekiplerince gözaltına alınan Usanov, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Usanov’un hakimlikteki sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, sevgilisini başka iki kişinin öldürdüğünü ve iddia ettiği diğer iki kişinin kendisine zorla olayda kullanılan bıçağı tutturduklarını öne sürdüğü öğrenildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği Aman Usanov’un "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.



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