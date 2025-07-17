Şeref Ateş kimdir? Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş'in hayatı

Şeref Ateş, 1964 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarında Türkiye ve Almanya’da yaşadı.



Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesinde tamamladıktan sonra, akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde başladı. Ateş, yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında tamamladı. Daha sonra ikinci doktorasını Almanya’da Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.



Akademik kariyerini, Türkiye’de ve yurt dışında farklı üniversite ve araştırma kurumlarında sürdüren Prof. Dr. Şeref Ateş, birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı.



2011’de profesör olduktan sonra mesleki kariyerini Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde sürdürdü. Prof. Dr. Şeref Ateş’in uzmanlık ve çalışma alanları arasında uluslararası ilişkiler, kültür- diplomasi, bilim diplomasisi, medeniyet ve sanat, medya-iletişim, çok kültürlülük, kültür-siyaset ilişkisi, Türkçenin öğretimi ve sivil toplum örgütleri gibi konular bulunmaktadır.



Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Ateş, aynı zamanda farklı bilimsel ve sosyal kurumlarda aktif olarak rol almaktadır. Prof. Dr. Şeref Ateş evli ve dört çocuk babasıdır.