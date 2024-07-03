Serge Aurier, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Serge Aurier, veda paylaşımda bulunarak Galatasaray'dan ayrıldı.

Serge Aurier, Galatasaray'a veda etti

2023-24 sezonunun ikinci devresinde forması giyen Serge Aurier, kişisel sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Aurier mesajında sarı-kırmızılı kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Serge Aurier'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili taraftarlar, öncelikle sabrınız ve kısa da olsa sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Afrika Kupası finali sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle istediğim her şeyi veremediğim ve gösteremediğim için çok üzgünüm, bu bana çok zaman kaybettirdi. Bana güvendikleri için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Bu yolculuk boyunca beni sadakatle desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şampiyon olduk, biz tek kelimeyle Türkiye'nin en iyi kulübüyüz. Hayatım boyunca kalbimdesiniz ve nerede olursam olayım sizi destekleyeceğim! Başarı ve mutluluk dolu iyi bir sezon geçirin, teşekkürler Gala!"

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın hayatı

Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın hayatı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar: Ali Koç ifade verdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar: Ali Koç ifade verdi

TFF Başkanı Büyükekşi'nden Demiral'a verilen cezaya tepki

TFF Başkanı Büyükekşi'nden Demiral'a verilen cezaya tepki

Servet Yardımcı kimdir? UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı kaç yaşında, nereli?

Servet Yardımcı kimdir? UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş'ın EuroCup A Grubu'ndaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın EuroCup A Grubu'ndaki rakipleri belli oldu

CAS nedir, ne demek?

CAS nedir, ne demek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...