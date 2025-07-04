Serhat'tan geriye bu görüntüler kaldı: Ölümünden sadece bir gün önce...

Kaza, 30 Haziran’da Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, İpekyolu bitişiğindeki yan yolda Serhat Omay’ın kullandığı motosiklete çarptı. Yola savrulan Serhat, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Omay, 3 Temmuz’da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serhat’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan TIR şoförü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.