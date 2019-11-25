Seri katili yakalayan komutan: Tam bir vahşi... (Belki 'Hannibal' değil ama)

"Çok acayip bir adam. Feci işler yapmış. Planlamış, gözlemiş, öldürmüş. Yangın çıkartarak iz bırakmamaya çalışmış. Kamuflaj kıyafeti giyiyormuş. Evine yaptığımız baskında kanlı kamuflaj gömleğini bulduk.”

Bu ifadeler, Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldüren seri katil M. Ali Çayıroğlu'nu yakalayan Akkuş Jandarma Komutanı Teğmen Sadık Arslan'a ait.

Arslan'ın anlattıklarını, Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge köşesine taşıdı.

İşte bazı satırbaşları:

Katil M. Ali, daha çok yaşlıların oturduğu evleri seçiyormuş. Bir süre izliyor, sonra malları, hayvanları var mı diye inceliyormuş.

Şeker Hanım ve eşini katlettiği gece yarısı evin kapısının önüne gelip bağırıyor: "Etrafı sarın. Kimse çıkmayacak. Çıkan olursa vurun." Sanki güvenlik kuvvetleri bir arama yapıyormuş izlenimi veriyor.

Yani öyle içeri girip bam güm saldırmıyor. Önce cinayetin senaryosunu kuruyor. Sonra oynuyor. Rol de var yani...

Seri katilin bu sırada üzerinde askeri kamuflaj kıyafeti var. Sonra içeri o kıyafetle giriyor. Kendisini güvenlik kuvveti gibi gösteriyor. Ve içeridekileri kelepçeliyor. Ardından uyutuyor. Ve yakıyor. Eşyaları, hayvanları alıp gidiyor.

Bir başka cinayetinde insanlar evlerinde uyurken gazla bayıltıyor. Kelepçeliyor. Ardından gazla boğulmalarını sağlıyor.

Bir başkasında bayılmaları uzun sürdüğü için yakıyor. Tabii yangın olduğu için kimse şüphelenmez diye düşünüyor.

Jandarma istihbarat olayları birleştirince cinayet şüphesi ortaya çıkıyor.

Oldürdüğü bazı insanlardan önce hayvan satın alıyor. “Parayı yarın getiririm" diye sözleşiyor. Sonra gidip onları da yakıyor.

Açtığı şarküteride o hayvanların etlerini satıyor.

Jandarma şüphelenmesin diye kendisine şehirden uzakta bir ev yapıyor. Hayvanları orada saklıyor. Ve eve güvenlik kameraları kuruyor.

Zaten yakalanması da kamera kayıtlarındaki görüntüler sayesinde oluyor. Çünkü kayıtlarda evden gece yarısı kamuflaj kıyafetiyle çıkışları var.

Akkuş İlçe Jandarma Komutanı Sadık Arslan ve istihbarat ekibi uzun bir çalışma yapıyorlar.

Günlerce bölgede araştırma yapılıyor.

Yangın ve gazla boğulmaların dosyaları birleştiriliyor.

Teğmen Arslan şöyle diyor:

"Tam bir vahşi... Ama planlıyor. İnsanları kelepçeleyip yakıyor. Yaşlıları seçiyor."

Evet, Türk usulü bir seri katil olayını da görmüş olduk.

Belki 'Hannibal' değil ama...

12 kişiyi gözleyip, inceleyip, planlayıp yangın ve gazla boğulma süsü vererek öldüren bir seri katil bu...

İnsan ister istemez soruyor: Acaba yalnızca 12 kişi mi? Başkaları da var mı? Bu manyağı yakalayan Jandarma ekibini yürekten kutluyorum. Helal olsun...