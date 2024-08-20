Serik'te düğünde kan aktı: Eski Belediye Başkan Yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla ateş ederek öldürdü.

Serik'te düğünde kan aktı: Eski Belediye Başkan Yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü

Belkıs Mahallesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. (63) ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y. yanında taşıdığı silahla Tuncer'e ateş etti.


Düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Tuncer, olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ziya Y, polislerce gözaltına alındı.


Serik'te düğünde kan aktı: Eski Belediye Başkan Yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü - 1

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