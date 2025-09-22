Serik'teki orman yangınına bir gözaltı
Antalya'nın Serik ilçesinde dört hektar ormanın zarar gördüğü yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'daki orman yangınına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi'nin Kısık mevkisi yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
4,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Uçak, helikopter ve çok sayıda kara ekibinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yaklaşık dört hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, yangını çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
- Gözaltı
- Orman Yangını
- Antalya Serik