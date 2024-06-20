Serinlemek içim şelaleye girdi, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Cengiz Köse, serinlemek için Karaçay Mahallesinde bulunan Karaçay Şelalesine gitti.



Serinlemek için suya giren Köse, biranda gözden kayboldu. Köse’nin kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi dalgıç ekibi yaptıkları çalışmalar sonucu Mehmet Cengiz Köse’nin cansız bedenini sudan çıkardı.



Mehmet Cengiz Köse’nin cesedi, inceleme sonrası otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.