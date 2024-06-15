Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Kilis'te arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraja giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

- karayolu üzeri Seve Barajı'nda 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için Seve Barajı'na giren 15 yaşındaki Muhammet Mert Özdemir, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Çocuğun barajda kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile Adana Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Erkek çocuğunun cansız bedenini su altı dalgıç ekipleri buldu
Gölette dalış yapan su altı arama kurtarma ekipleri, 15 yaşındaki Muhammet Mert Özdemir'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan erkek çocuğunun cansız bedeni, Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Talihsiz gencin cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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