Serinlemek için denize 2 giren şahıs boğulma tehlikesi yaşadı

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Hatay'da sahillere akın etti. Payas ilçesi Karacami Mahallesinde bulunan halk plajı da yoğunluk yaşanan bölgelerdendi. Payas'ta denize giren 2 genç, boğulma tehlikesi yaşadı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

