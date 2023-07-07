Serinlemek için denize giren çocuk boğuldu

Edirne'de serinlemek için denize giren çocuk hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde, Erikli köyü Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde bulunan Sebahattin Altınalmaz, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğu görülen Altınalmaz kıyıya çıkarıldı.



İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürülen Altınalmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Altınalmaz'ın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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