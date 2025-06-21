Serinlemek için denize giren genç kadından acı haber
Antalya'nın Aksu ilçesinde, serinlemek için denize giren 31 yaşındaki Melek Gökçe boğularak hayatını kaybetti.
Antalya'da bir kadın denizde boğuldu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Kundu Sahili'nde meydana geldi. Yakınlarıyla beraber sahile giden Melek Gökçe (31), bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.
Sudan çıkarılan Gökçe'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken; durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Gökçe'ye kıyıda müdahalede bulundu.
Melek Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti.
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