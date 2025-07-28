Serinlemek için denize giren Orkun'dan acı haber

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Orkun Ege Kavak (30), vatandaşlar tarafından 3-4 metre derinlikte hareketsiz halde bulundu.



İlk müdahalesini yapan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.