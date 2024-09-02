Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç kayboldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren bir genç kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor.

Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç kayboldu

Olay, 'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin suda kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Mersin'de ilginç kaza: Aracını park etti üzerine bir dakika sonra balkon düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Ankara'da asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Freni boşalan TIR taksiyi biçti

Freni boşalan TIR taksiyi biçti

12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Eskişehir'de midibüsün yoldan çıktı: 14 polis memuru yaralandı

Eskişehir'de midibüsün yoldan çıktı: 14 polis memuru yaralandı

Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Türk lirası ve altın hesaplarının dönüşümü hakkında tebliğ

Türk lirası ve altın hesaplarının dönüşümü hakkında tebliğ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...