Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu

Adana'da Çukurova ilçesinde 22 yaşındaki Yusuf E. arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'ne geldi.



Serinlemek için suya giren Yusuf E. bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf E'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu polise bildirdi.



Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, dalgıçlar da Yusuf E'yi bulmak için çalışma başlattı.

Gece boyunca süren çalışmalarda henüz bir sonuç alınamazken, 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.