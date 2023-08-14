Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu

'da Çukurova ilçesinde 22 yaşındaki Yusuf E. arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'ne geldi.

Serinlemek için suya giren Yusuf E. bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf E'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu polise bildirdi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, dalgıçlar da Yusuf E'yi bulmak için çalışma başlattı.

Gece boyunca süren çalışmalarda henüz bir sonuç alınamazken, 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...