Serinlemek için girdiği barajdan cansız bedeni çıkarıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde serinlenmek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız beldesine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği barajdan cansız bedeni çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Erentepe beldesinde Alparslan 1 Barajında serinlemek için suya giren Berat Özkan (26) kısa süre gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum () Müdürlüğü ile Erzurum, Bitlis ve Van'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Su yüzeyinde bot, su altında dalgıçların çalışmaları sonucu Özkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırlen, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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