Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 37 yaşındaki Burhan Mutlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde Adana doğumlu olduğu ve 'da yaşadığı belirtilen Burhan Mutlu, serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Mutlu'nun çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

SU ÜZERİNDE CESEDİ BULUNDU

Ekipler, Mutlu'nun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Mutlu'nun cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde Golf Kulübü açıklarında su üzerinde bulundu.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na götürülen Mutlu'nun cesedi, otopsi için de Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

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