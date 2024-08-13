Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Ordu'da serinlemek için denize giren Akif Ercan Otyıldız boğuldu.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi Bozukkale mevkisinde teknesiyle Altınordu Kumbaşı Limanı'ndan denize açılan Akif Ercan Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için denize girdi.

Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - 1

Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'nün deniz polisleri sevk edildi. Polislerin sudan çıkardığı Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otyıldız'ın cansız bedeni, Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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