Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi Bozukkale mevkisinde teknesiyle Altınordu Kumbaşı Limanı'ndan denize açılan Akif Ercan Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için denize girdi.



Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

