Serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu

Batman'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Nihat Ulusal, serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu.

Serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu

Olay saat 20.30 sıralarında kent merkezine bağlı Çayüstü Köyü sınırlarında bulunan Kantar Köprüsü mevkisindeki Dicle Nehri'nde meydana geldi.

Piknik yapmak için 2 arkadaşıyla beraber Kantar Köprüsü mevkisine gelen Nihat Ulusal, serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye İtfaiyesi dalgıç ekibi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin suda yaptığı 3 saatlik aramada, Nihat Ulusal'ın cansız bedeni bulundu. Ulusal’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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