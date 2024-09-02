Serinlemek için girdiği Fırat Nehri sonu oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.



Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.